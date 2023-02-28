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1年當兵3年讀大學？教育部：具體配套方案規劃研商中

2023/2/28 15:00（2/28 15:29 更新）
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圖為受訓中的新兵。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北28日電）113年起義務役期恢復為1年，傳教育部正在規劃大學彈性修業制度，1年當兵、3年讀大學可能成真。教育部今天表示，具體規劃研商中，定案後將儘速公布，以利學校調整校內規範。

總統蔡英文去年12月27日宣布，民國94年1月1日以後出生役男，義務役役期將恢復為1年，未來將與大專校院溝通，提供修業方式上的彈性，讓役男不會因服役而延遲就學或進入職場。

根據聯合報報導．因應新兵役制度，教育部研擬建議役男4年大學當中，以休學1年方式到部隊服役，役畢返校銜接原來課程；或建議由大學開辦暑期課程，讓有役男身分學生3年內修完4年學分，剩餘1年當兵。

教育部以文字回應，針對「強化全民國防兵力結構調整方案」中，修業相關配套措施，教育部已陸續徵詢大專校院及協進會，並將和學生團體詳盡交換意見，研商出相應的配套方案，並尊重學生個人意願選擇。

如大專校院學生選擇於就學期間入伍服役相關修業配套，因涉及學生學習權益、學生生涯規劃，及必須兼顧大學校務和教學的運作，及考量學校、系所間課程設計、科系性質的不同，這都必須納入全盤詳盡的考量，才能提出符合需求的修業配套細節。

國立大學校院協會理事長周景揚告訴中央社記者，教育部提出的「休學1年服役、役畢返校」方案，是校園內現有模式，以前兵役較長的時代，就會有學生選擇休學2年，當完兵再復學。這個方案雖然不需要配套措施，但建議教育部放寬休學、復學期限，以利學生更彈性規劃。

周景揚也提到，大學開辦暑期課程，讓學生有機會3年內修完4年學分，這個方案考驗各學校能量，也與實際校園情況不同，現在很多學生都寧願多讀幾年書，傾向利用暑假、課間工讀、壯遊，自我探索，將課業通通擠在3年修課的學生，反而是少數。（編輯：管中維）1120228

（中央社製圖）
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#教育部
#周景揚
#蔡英文
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