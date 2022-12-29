國防部：義務役若100發全數滿靶 可受訓狙擊手

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國防部副部長柏鴻輝說，未來若義務役役男的射擊能力好，例如打靶100發全數滿靶，可參與特殊狙擊槍訓練。圖為海軍陸戰隊示範狙擊槍射擊。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院今天核定，民國94年後出生的役男，義務役期恢復為1年。國防部副部長柏鴻輝說，未來若義務役役男的射擊能力好，例如打靶100發全數滿靶，可參與特殊狙擊槍訓練，守備任務就是狙擊手任務。

行政院上午舉行院會，會中國防部報告「強化全民國防兵力結構調整方案」、內政部報告「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」；院長蘇貞昌也核定國防部調整方案，將送請立法院查照。

柏鴻輝今天出席政院會後記者會時說，未來義務役也會「專長專用」，例如有些役男射擊能力好，例如打靶100發全數滿靶，未來可參與特殊的狙擊槍訓練，其守備任務就是狙擊手的任務，或是訓練過程中發現役男熟稔無人機操作，也能調整到無人機隊。

柏鴻輝指出，未來1年期義務役士兵調配到的部隊，將學習新式武器如紅隼火箭彈、刺針、標槍飛彈及無人機等，並運用各式訓練模擬器、雷射接戰系統等，實施多元模組訓練，提升整體訓練效益。

柏鴻輝也說，義務役1年期訓練在武器彈藥數配發上大幅成長，全役期不低於800發，經整體訓練後將是一個合格戰力，能夠擔負戰場任務，

此外，柏鴻輝指出，113年入營役男為7萬8000人，其中1年期不到9127人，4個月役期近7萬人，116年時人數6萬7000人，1年期約為3萬5000人，首度超過4個月役期的3萬2000人，到118年時，4個月役期僅1萬人以下，1年期有5萬3000人，屆時1年期的訓練會非常成熟。（編輯：林興盟）1111229