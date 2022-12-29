94年次後役男申請替代役 須符合家庭、宗教因素

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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院會今天通過內政部報告的「因應全民國防兵力結構調整替代役配合方案」，民國94年次以後的役男，申請服替代役，須符合家庭因素及宗教因素2類，且役期、薪俸都將比照義務役士兵。

役政署署長沈哲芳對中央社記者說，雖然94年次以後的役男只能以家庭因素及宗教因素申請替代役，但92年次以前的役男仍可以申請研發替代役，若以每年2600個名額來看，估計到120年時都還會有研發替代役。

為配合國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充內政部今天在行政院會報告「因應全民國防兵力結構調整替代役配合方案」獲行政院會通過。內政部會後透過新聞稿指出，未來，94年次以後的役男，申請服替代役，須符合家庭因素及宗教因素2類。

內政部說，替代役也將比照常備役役男役期回復1年，調整薪資，以符合兵役公平；至於以宗教因素申請服替代役，役期則調整為1年2個月。

內政部表示，替代役為兵役的一種，因應全民國防兵力結構調整，與國防部長期以來，就役期調整、體位區分標準修正、訓練方式、內容等相關議題，一直保持密切聯繫，並已規劃完整配套措施，未來將賦增替代役輔助軍事勤務新使命，服役時應熟練戰時勤務。

內政部指出，為達全民國防目標，規劃精進替代役訓練、服勤及擴大備役召訓人數與量能，未來替代役基礎訓練，除持續實施緊急救護（EMT1）、體適能等課程外，將增加打靶射擊訓練及全民防衛動員課程；役男服勤時，結合政府機關強化平戰轉換機能，平時協助機關勤務，戰時就地支援軍事勤務。

內政部表示，配合民防訓練，將替代役備役役男依專長分為防災救護、治安維護、社會服務、公共服務等4大編組，納入民防體系整體運作，增強國土守備韌性。1111229