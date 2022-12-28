94年次後替代役役期薪資比照常備兵 取消研發役

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義務役役期從民國113年1月1日起改為1年，徵集94年次1月1日以後出生役男。（中央社製圖）

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（中央社記者陳俊華台北28日電）義務役期恢復為1年，起薪新台幣2萬320元，替代役將比照。內政部次長陳宗彥今天說，民國94年次後役男將取消研發替代役，但因研發役需碩士學歷，這項制度最快要6年後才會走入歷史。

內政部表示，相關規畫細節，將在明天行政院院會後，向民眾完整說明。

總統蔡英文昨天公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布義務役恢復為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次後出生役男。

替代役部分，役期、薪俸都將比照義務役士兵，延長為1年、起薪新台幣2萬320元；同時，將提高家庭因素及宗教因素替代役申請條件，94年次後出生役男，就不能再申請研發、產業替代役。

陳宗彥向中央社記者表示，研發、產業替代役都還會持續一段時間，93年次以前役男都還有，到94年次役男才會取消；且研發替代役多數需具備碩士以上學位，而94年次的役男要明年9月才會上大學，因此時間上來說，至少要6年後才會有影響。

替代役實施條例規定，一般替代役男的薪俸、地域加給及主、副食費，比照國軍義務役軍官、士官、常備兵標準發給。另外，具國內或符合教育部採認規定的國外大學校院碩士以上學歷者，得申請並經甄選服研發替代役。（編輯：林興盟）1111228