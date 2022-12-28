義務役恢復1年 教育部：彈性修業配套須全盤考量

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113年起義務役期恢復為1年，媒體報導教育部研擬彈性修業相關措施，1年當兵、3年讀大學可能成真。圖為受訓中的新兵。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）113年起義務役期恢復為1年，媒體報導教育部研擬彈性修業相關措施，1年當兵、3年讀大學可能成真；教育部今天表示，事涉學生學習權益及生涯規劃，但科系性質不同，必須全盤詳盡考量。

總統蔡英文昨天宣布，民國94年1月1日以後出生役男，義務役役期將恢復為1年，未來將與大專校院溝通，提供修業方式上的彈性，讓役男不會因服役而延遲就學或進入職場。

對此，教育部今天以文字文應，因應義務役將恢復為1年修業相關配套措施，如大專校院學生選擇於就學期間入伍服役，因涉及學生學習權益、生涯規劃，及必須兼顧大學校務和教學的運作，須考量學校、系所間課程設計、科系性質的不同，這都必須納入全盤詳盡的考量。

針對初步研擬方向及預計完成規劃最快時程，教育部僅表示，預計明年初將與大專校院和學生團體詳盡交換意見、研商，才能提出符合需求的修業配套細節，尊重學生個人意願選擇，具體規劃將於研商定案後盡速公布說明。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘接受中央社電訪表示，蔡總統突然宣布恢復義務役役期為1年，難免會讓人擔心是不是要打仗。且兵役政策反反覆覆，募兵成效不彰，解決之道竟然是走回頭路延長役期，讓人疑惑。

黃正銘表示，義務役恢復為1年，難免造成家長和孩子恐慌，尤其是用出生日期一刀切，差一天出生的孩子一定會覺得不公平，「是不是在懲罰元旦寶寶。」

對於寒暑假先服役，黃正銘認為，每年都要被剃一次頭，且寒暑假無法自行運用，對學生影響很大，希望相關配套可以好好研擬。（編輯：陳政偉）1111228