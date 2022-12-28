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趙少康喊藍營執政再改兵役 邱國正：人有理想是好事

2022/12/28 16:43（12/28 18:05 更新）
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國防部長邱國正（右2）28日上午率次長房茂宏（右）等人拜會國民黨立法院黨團，報告兵役延長等案，並聆聽立委意見。左起為國民黨立委江啟臣、黨團總召曾銘宗。中央社記者鄭清元攝 111年12月28日
國防部長邱國正（右2）28日上午率次長房茂宏（右）等人拜會國民黨立法院黨團，報告兵役延長等案，並聆聽立委意見。左起為國民黨立委江啟臣、黨團總召曾銘宗。中央社記者鄭清元攝 111年12月28日
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（中央社記者王承中台北28日電）中廣董事長趙少康反對義務役恢復為1年，稱國民黨執政就會改回來。國防部長邱國正今天表示，人有理想總是好的，但能否成真，他真的不知道，又說「面對敵人不斷近逼，台灣退無死所，無路可退，只有面對」。

總統蔡英文昨天公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布從2024年1月1日起，義務役期恢復為1年。趙少康則表示，堅決反對延長兵役，未來國民黨執政，一定會把役期改回來。

國防部長邱國正今天率相關主管前往立法院，拜會國民黨立法院黨團，說明「強化全民國防兵力結構調整方案」。

針對趙少康的看法，邱國正在會後接受媒體訪問時表示，人有理想總是好的，夢想可能有兩個結果，一個美夢成真，一個就是南柯一夢；任何人有個理想總是好的，人要活在理想當中，但能不能成，他真的不知道。

邱國正指出，軍人專責作戰，但卻最不願意發生戰爭，國軍是備戰不求戰，如何避戰就是把備戰做好。

邱國正表示，一個人走在路上遇到有人拿棍棒揮舞，結果大家不去制止，反而要人不要走，這道理講不通。國軍主導國家國防安全，任何危害國安的舉止，國軍都有責加以阻止，國防部從不挑釁，但絕不退縮。「面對敵人不斷近逼，台灣退無死所，無路可退，只有面對；你要硬來，我們就奉陪」。（編輯：翟思嘉）1111228

#邱國正
#趙少康
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