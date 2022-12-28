台灣義務役恢復為1年 分析：方向正確仍需其他改革

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（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）台灣義務役期將由4個月恢復為1年，星媒引述專家分析指出，這項改變方向正確，展現防衛決心。另有專家認為，增加服役時間只是台灣軍隊需要推動的其中一項關鍵改革。

總統蔡英文昨天召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男。

「海峽時報」（The Straits Times）今天頭版報導，台灣現行4個月義務役訓練制度將恢復為1年期的義務役，在兩岸局勢升溫之際，做為致力提升台灣戰備的一環。

報導引述防衛專家指出，這項改變的方向正確，展現台灣決心。

台灣國防安全研究院副研究員陳亮智表示，「如果台灣不延長義務役役期，美國及其他國際社會成員將會強烈質疑台灣自我防衛的意願」，台灣會被視為「不負責任」。

另外，美國國防新聞週刊（Defense News）亞洲特派員楊啟銘撰文分析，除了延長役期及增加國防預算之外，台灣也需要推動其他重要改革以強化防衛能力。

他表示，這包括訓練、現役及後備軍人裝備的改善。外界批評台灣的軍事訓練不切實際，還有役男抱怨4個月期間內，花太多時間在清理營區等乏味的任務上，而非體能或武器射擊等軍事訓練。

楊啟銘進一步指出，台灣也需要持續推動防衛戰略的改革，與其他軍事改革一致，才能有助遏阻中國入侵。

他直言，除非台灣在軍事訓練、裝備及戰略等方面進行妥善調整，否則外界對台灣軍隊的防衛能力將持續存疑。

另一方面，聯合早報引述台灣學者丁樹範表示，兵役延長將遇到許多實務上的困難，包括「缺幹部、裝備、武器」等配套措施，短期內無法解決。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則認為，中共威脅增加之際，要維持和平就必須備戰，要止戰就要能戰。

除了義務役將恢復為1年，蔡總統昨天也宣布，未來義務役訓練將參考美國等先進國家的訓練方式，引入各國現代化訓練模組，並增加新式武器操作訓練、實戰化訓練課程、實彈射擊與聯合演訓，甚至是民防協力等訓練。

總統強調，不論是訓場、訓練方法與設備、教官教材或武器裝備，都將做質與量的強化與提升。例如，傳統的刺槍術訓練將進階調整為近戰格鬥訓練，且依任務需求要增加刺針飛彈、標槍飛彈、紅隼火箭彈、無人機操作等新式武器訓練，以符合現代作戰需求。（編輯：林憬屏）1111228