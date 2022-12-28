印尼媒體關注台灣義務役延長 稱兩岸關係緊張所致

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（中央社記者李宗憲雅加達28日專電）印尼多個主流媒體今天報導台灣義務役自2024年起將恢復為1年，稱這是因為兩岸關係緊張而加強作戰準備，並詳細報導新的兵役規定及總統蔡英文昨天在記者會上的談話。

印尼「羅盤報」（Kompas）、「時代報」（Tempo）、BeritaSatu、Liputan6及SINDOnews等主流媒體今天都報導台灣義務役期恢復為1年的決定，標題則緊扣台灣與中國緊張關係及中國威脅。

「羅盤報」以「考量與中國關係緊張，台灣將義務役延長至一年」為標題報導，這項決定是在兩岸緊張情勢加劇下，台灣提高作戰準備的部分努力。

報導引述蔡總統昨天在記者會上的說法，「沒有人想要戰爭...但和平不會從天而降」，並詳細列出未來義務役二兵月薪為新台幣2萬6307元，與現行月薪6510元相比，幅度成長很多。

報導解釋，中國對台灣增加軍事壓力，讓台灣決定恢復義務役為一年，文中並提及中國軍艦及軍機幾乎每天穿越台灣海峽。

「時代報」則在蔡總統召開記者會前就引用中央社及路透社報導，標題為「中國的軍事壓力迫使台灣延長義務役期」的報導指出，因來自中國的軍事壓力愈來愈大，台灣不得不採取延長義務役期的政策。

報導指出，台灣過去將義務役逐漸轉變成以志願役為主的職業軍隊，但中國堅決將台灣視為自己的領土及俄羅斯入侵烏克蘭，引發當地有關如何加強防禦的討論。

SINDOnews報導則以「中國威脅增加，台灣義務役期增3倍」為標題，提及蔡總統在記者會上說：「和平不會從天而降...台灣處在威權主義擴張的第一線，守在全球民主防線的最前線。」

報導也指出，今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國和台灣之間的緊張局勢加劇。（編輯：林憬屏）1111228