登BBC專訪 林飛帆：蔡總統為台灣建構更完善全民防衛體系

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（中央社記者葉素萍台北28日電）義務役恢復為1年，民進黨副秘書長林飛帆今天說，他昨天深夜接受英國廣播公司（BBC）訪問時，第一時間向國際社會表達民進黨對於中國軍演及台灣國防改革的看法，「雖然中國的威脅加劇，但台灣有自我防衛的決心」。

總統蔡英文昨天公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布從2024年1月1日起，2005年1月1日以後出生的役男，義務役役期由4個月恢復為1年。

林飛帆今天透過臉書指出，蔡總統做了一個對國家未來至關重大的決定，為台灣建構一個，讓每一位公民都能發揮功能的全民國防體系。

他說，這兩天非常多國際媒體都在關心中國對台的新一波大規模軍演，以及台灣昨天剛宣布的國防改革。昨天深夜他接受BBC訪問，第一時間向國際社會表達民進黨對於中國軍演及台灣國防改革的看法。

林飛帆說，他向主持人說明，雖然中國的威脅加劇，但台灣有自我防衛決心，不同的民調亦顯示，如果中國侵台，台灣人有強韌自我防衛意志；中國長期把台灣對外交往視為挑釁，但實際上中國才是不斷在改變現狀，挑釁和挑戰區域穩定的國家。

林飛帆表示，蔡總統做了一個無比艱難的決定，但正如副總統賴清德所說，「只有把國家利益擺在政黨利益前面的政黨，才能獲得人民的支持」。民進黨相信只要台灣夠強，每個人在面對威權擴張威脅時，都能各司其職，除志願役軍人外，全民也能夠作為全民國防的後盾，台灣就會是全球民主自由的主場，不會變成戰場。

另外，林飛帆表示，國防制度改革必然影響許多年輕人，仍需要持續進行廣泛社會對話，監督訓練內容改進的落實成果，以爭取更多人的認同。（編輯：林克倫）1111228