台灣義務役恢復一年 義媒：因應日益嚴重中國威脅

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（中央社記者陳攸瑋羅馬28日專電）台灣決定義務役恢復為一年，義大利媒體昨天報導，面對日益嚴重的中國威脅，台灣召開國安高層會議後，決定把義務兵役期從目前4個月恢復至一年。

「安莎國家通訊社」（ANSA）27日報導，蔡英文總統指出這是面對來自中國日益增加的威脅所做決定，目前為期4個月兵役顯然不足以應對不斷迅速變化的國際局勢；台灣必須為中國日益增加的威脅做好準備。「我們已經決定從2024年開始重新施行為期一年的兵役制。」

今日羅馬（Roma Today）27日也報導，台灣延長義務役的消息是中國在台灣附近進行軍事演習兩天後宣布，北京聲稱軍演是為了回應美國和台灣的挑釁和勾結。

義大利知名Podcast POST BITS 報導，台灣之前男性公民義務兵役期限為兩年，但幾十年來兵役期限逐漸縮短，目的是像大多數已開發國家一樣建立一支專業軍隊，但蔡英文政府現在的決定顯然與台灣歷屆政府不同，這是迫於中國日益增加的軍事壓力。中國威脅變得更加嚴重，特別是自8月軍事演習以來。

義大利網路媒體Sky TG24引用蔡總統的話說：「烏克蘭的戰爭已經持續300多天，烏克蘭仍在戰鬥」，「中國正在威脅和平與穩定，其威脅是顯而易見的。沒有人想要戰爭，但和平不會從天而降。只有透過準備戰爭，我們才能避免它，只有能夠戰鬥才能阻止戰爭。」（編輯：陳惠珍）1111228