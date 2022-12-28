民眾黨團提兵役改革訴求 邱國正：實施前做好準備

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（中央社記者范正祥台北28日電）台灣民眾黨立法院黨團今天向國防部長邱國正提出兵役改革相關訴求。邱國正回應，包括訓練量能、訓練場地、配置裝備，都會盡力滿足需求，多方溝通協調，在正式施行前同步做好準備工作。

總統蔡英文昨天下午召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年1月1日以後出生的役男。

邱國正今天拜會民眾黨團，說明兵役政策、科學與合理管理等配套措施。

民眾黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團認同義務役期恢復1年的大方向，不過政策細節如訓練內容、彈性修業、薪資提升、義務役年資銜接勞退制度，國防部要合理合規的規劃與訓練。

邱臣遠指出，兵役改革的重點，在於「重拾國軍的榮譽感」。他代表民眾黨團向邱國正提出，包括提高徵募兵制誘因，提高國人從軍意願；訓練內容保持彈性，納入資訊戰或無人機操作，與世界情勢接軌等兵役改革訴求。

邱臣遠表示，國防部應主動積極爭取役期納入年資等有益役男的提案，應縮短役男等待兵單的空窗期，在實施前還有1年，訓練官、訓練場域的整備要一步到位等建議。

邱國正表示，義務役期恢復1年難免讓年輕人有不確定感，將慎重參考民眾黨團立委給予的意見，納入訓練計畫及施政參考，包括訓練量能、訓練場地、配置裝備，都會盡力滿足需求，多方溝通協調，在正式施行前同步做好準備工作。

與邱國正一同前往拜會民眾黨團的國防部次長房茂宏說，訓練課程不會隨意挪用，為因應現代戰爭「預警時間短、作戰節奏快」的特性，把後備部隊轉為常備守備部隊，國防部會繼續與其他部會溝通協調，兼顧國民權益，落實全民國防。

此外，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿等人今天也共同召開記者會，說明黨團的立場，呼籲政府妥善推動兵役改革措施。（編輯：張均懋）1111228