日參議員肯定總統強化國防方案 願助台入CPTPP

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（中央社記者溫貴香台北28日電）日本參議員世耕弘成今天表示，總統蔡英文昨天發布與國防相關的重大政策，除了義務役役期恢復一年外，也會盡全力加強台灣的國防防衛力量，自己的國家自己防衛，明確宣示這樣的政策，他給予高度評價。

總統蔡英文上午在國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下，在總統府接見世耕弘成率領的訪問團；對於日本參議員訪台再次展現台日深厚情誼，總統表達誠摯歡迎。

世耕弘成所率訪團昨天到故總統李登輝靈前致意，也趕赴高雄向日本前首相安倍晉三銅像獻花，他致詞時表示，未來將秉持與傳承兩位偉大政治人物的遺志。

世耕弘成說，台日兩國除共享普世價值，包括疫情以及災害等發生的時候，也互相伸出援手，協助對方共度難關，是非常重要的夥伴以及友人，未來將竭盡所能深化台日兩國關係。

世耕弘成表示，蔡總統昨天發布與國防相關的重大政策，除了義務役役期恢復一年以外，也會盡全力加強台灣的國防防衛力量，包括軍購議題等等，自己的國家自己來防衛，明確宣示這樣的政策，他要給予高度評價。

他說，日本日前公布國家安全保障戰略3個新文件，承諾大幅度增加國防預算及提升日本防衛能力，美國日前也簽署國防授權法，都非常明確釋出一個訊息，就是這個區域的現狀不容許武力片面改變，以及相關的國家努力提升嚇阻能力。

世耕弘成表示，未來要更加秉持安倍所提倡的自由開放的印太，包括印度以及澳洲等有志一同的國家必須竭盡全力團結一致，維繫這個地區的和平穩定。

有關台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），他說，CPTPP是一個高標準的自由貿易協定，不管多強大的強國，如果要加入這個組織，都必須要符合高標準的規則跟規定。他堅信，與日本共享普世價值的台灣，絕對有能力符合這個高標準的要求。

世耕弘成表示，CPTPP有相當細微的規範跟規則，以及每個國家的利益不盡相同；日本對於這些非常細微的規則以及相關國家的不同利害關係，願意扮演調解角色，日本對於這些規則有相當豐富的知識跟經驗，希望能夠提供台灣參考。（編輯：謝佳珍）1111228