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義務役恢復為1年 蘇貞昌：充分備戰才能避戰

2022/12/28 10:39
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（中央社記者賴于榛台北28日電）總統蔡英文昨天宣布，現行4個月義務役訓練制度將恢復為1年期的義務役。行政院長蘇貞昌表態指出，充分的備戰才能避戰，台灣愈是做好準備，敵人冒進的機率就愈小。

總統蔡英文昨天召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，將義務役役期恢復為1年，並強化訓練內容、提高役男薪資，還會推動銜接勞退制度及彈性教育制度。

蘇貞昌昨天晚間透過臉書表示，面對中國威權主義的擴張，美國、歐盟、日本、澳洲、菲律賓等國家紛紛調整國防戰略，而台灣4個月的軍事訓練役，明顯不足以應付現代化的戰備需求。

蘇貞昌說，政府歷時2年研議評估，決定將目前4個月的役期，恢復為1年的義務役，適用於2005年後出生的役男，除了強化各項訓練內容，也大幅提高役男待遇至每月2萬320元，國家再另外支付每月5987元的軍健保及膳食費用。

他表示，政府也將持續推動修法，將服役年資與勞退制度接軌，讓這1年的訓練更有意義，也與退伍後的職涯做更好的銜接。

蘇貞昌說，如蔡總統所言，這是一個無比困難的決定，但充分的備戰才能避戰，能戰才能止戰，台灣愈是做好準備，敵人冒進的機率就愈小。（編輯：翟思嘉）1111228

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