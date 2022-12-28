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台灣延長義務役役期 白宮肯定台灣強化嚇阻力

2022/12/28 06:48（12/28 07:15 更新）
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白宮肯定台灣延長義務役役期，認為凸顯台灣對自我防衛的承諾。（圖取自白宮網頁whitehouse.gov）
白宮肯定台灣延長義務役役期，認為凸顯台灣對自我防衛的承諾。（圖取自白宮網頁whitehouse.gov）
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（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）總統蔡英文宣布將台灣義務役役期從現行的4個月延長至1年。白宮對這項政策表示歡迎，認為這凸顯台灣對自我防衛與強化嚇阻力的承諾。

蔡總統台北時間27日召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，從2024年1月1日起，2005年1月1日以後出生的役男，義務役役期由4個月恢復為1年。

對於台灣宣布的徵兵改革，白宮發言人在回覆中央社詢問時表示歡迎。這名發言人表示，這項改革凸顯台灣對自我防衛並強化嚇阻力的承諾。美方會依循台灣關係法與一個中國政策承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

這名發言人也重申，美方對台承諾與台灣採取強化自我防衛能力的措施，有助於維護台海兩岸與區域和平穩定。美方會持續支持以和平方式解決兩岸問題，反對任何一方片面改變現狀。（編輯：陳政一）1111228

#義務役
#台灣
#白宮
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