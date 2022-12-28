兵役按年次 花敬群：94年次役男明年無法申請入伍

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內政部代理部長花敬群28日表示，明年原則上無法讓民國94年次的役男申請入伍。（中央社製圖）

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（中央社記者王承中台北28日電）內政部代理部長花敬群今天表示，兵役依規定是按年次，義務役役期恢復為1年，要到2024年1月1日啟動，因此2023年原則上無法讓民國94年次的役男申請入伍。

總統蔡英文昨天公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布義務役恢復為1年，從2024年1月1日起施行，徵集民國94年次1月1日以後出生役男。

立法院內政委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於內政部部分，花敬群率一級主管列席，並備質詢。

花敬群會前接受媒體訪問指出，兵役依規定是按年次，民國94年次以後的役男役期為1年，義務役役期恢復為1年，要到2024年1月1日才會啟動，因此2023年原則上沒有辦法讓民國94年次役男申請入伍。

他強調，這不是擋役男入伍，而是制度變革過程下必要的因應機制。

花敬群並提醒，民國93年次（含）以前的役男，役期還是4個月，即使在2024年入伍，還是服4個月的兵役，所以也不用急著趕在2024年以前入伍。

至於未來役男申請替代役是否會變嚴？花敬群指出，國防部、內政部確實在檢討一般役、替代役的體位。過去因為兵源過剩等問題，替代役體位較寬鬆，就實際需求觀察，兵役體位確實會有些調整，符合替代役體位役男的比例會適度調降；原則上還是由國防部主導，內政部只是針對體位標準進行役男徵集的工作。

花敬群仍指出，以國際現勢及台灣戰略地位，還有現階段全民國防政策需求，原則上還是希望役男只要符合一般役體位都能夠入伍，有專業職能的部分，實質上也有機會在服役過程，在國軍相關體系下發揮，現階段針對94年次以後的役男就會停止研發替代役。（編輯：郭無患）1111228