義務役期恢復1年好鬱卒 役男對薪資提高看法兩極

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（中央社記者游凱翔、實習記者范博媛、陳美澐台北27日電）義務役期將於民國113年恢復1年，94年次後出生的役男有人覺得鬱卒，也有人覺得因為當兵失去自由，調薪並沒有吸引力；但也有役男正面看待調薪，認為大學畢業未必能穩定領到這麼高的薪水。

總統蔡英文下午在總統府召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役期民國113年1月1日起恢復一年，徵集94年次1月1日以後出生役男；另外，實領薪資新台幣2萬320元（若含軍人保險、全民健保、主副食費，則為2萬6307元）。

民國95年出生的陳姓高中生聽聞此消息後，向中央社記者表示「心裡很鬱卒」。他指出，之前媒體報導從95年次開始適用，今天宣布是94年次開始，「對我都沒差啦」；同學們對此議題的討論不多，可能都覺得「逃不掉、就隨便吧」，而調漲薪資也無任何吸引力，畢竟當兵等於失去自由。

另一位96年次的蘇姓高中生則認為，一年是可以接受的時間，「4個月可能一下下就過去了，1年可能就更能有訓練的感覺」；至於二兵薪資調漲至2萬6307元，他覺得還可以，畢竟「大學畢業不見得可以拿到穩定的2萬6」。

對於94年次以後役男們的鬱卒，已服完兵役的退伍學長有不同看法。曾在桃園龍潭中科院服役的王姓民眾表示，當年服役時已背負學貸，每月學貸金額約5000元，當兵只能延後償還學貸時間，且為了省錢都騎車往返新北及龍潭；但他的同袍家住南部，光是交通費與生活費就接近當時義務役6000元月薪，薪資大幅調漲「是遲來正義」。

另一名曾在新竹湖口裝甲旅服一年義務役的梅姓男子認為，政府大幅提高義務役薪資，除可應付生活開銷外，由於平日吃喝都在部隊，只要不亂花、退伍時都能夠存到錢，「畢竟身邊有存款，遇到突發狀況就會心安」。

國防部智庫、國防安全研究院學者韓岡明認為，現在景氣不好，大學生畢業找工作不容易，提高薪資至少能提升役齡男子從軍意願，並降低入營的怨懟；國防院學者蘇紫雲指出，為了調整義務役期，相信政府已盡最大的誠意調整薪資，各界會給予正面肯定。（編輯：蘇龍麒）1111227