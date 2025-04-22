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首頁 / 政治

國防院爆性騷霸凌案 國防部：得到教訓、再加強教育

2025/4/22 15:44
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（中央社記者陳俊華台北22日電）前國防安全研究院執行長李文忠日前請辭，遭指涉入性平事件。國防部副部長柏鴻輝今天表示，尊重當事人離職意願，此事也讓國防部得到教訓，未來任何反映的事情都須依法、依程序進行，並再加強性平教育。

中時新聞網報導，李文忠遭爆多次傳曖昧簡訊給女員工涉及性騷擾，前國防院副執行長韓岡明則涉對受害女子施壓；國防院經2個月調查，性平會結果日前低調出爐，李文忠、韓岡明被評定性騷及霸凌均成立，各記兩大過撤職，兩人在案件曝光後均已請辭。

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立法院會今天繼續進行施政總質詢，柏鴻輝會前受訪時表示，國防院事後已發新聞稿，也特別說明合議制評審的會議紀錄，當事人已經申請離職，國防部也尊重當事人離職意願。

柏鴻輝強調，國防部在事後也做檢討，請國防院在這個區塊，以後符合兩性平權的議題，每一季請專家學者再加強教育，希望創造和諧的工作環境。這件事情也讓國防部得到教訓，未來任何反映的事情，都必須依法、依程序進行，而這次也很快、很明確地處理。（編輯：張若瑤）1140422

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