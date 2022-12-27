義務役期幾度更迭 最長3年最短4個月

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（中央社記者游凱翔台北27日電）總統蔡英文今天宣布義務役恢復1年役期，回顧役期變化，1951年起曾長達3年，後因精實案，從2年陸續下修至1年，最後是為期4個月軍事訓練役，也反映國內外和兩岸情勢變化。

中華民國政府遷台後，為防止共軍入侵台灣，實施徵兵制，自1951年起陸軍須服役2年，海空軍及陸戰隊3年；除上述役期，陸軍將特戰、裝甲、通信、傘兵、工兵、砲兵列為第一特種兵，即俗稱「陸一特」，採行政命令方式在退伍同時，發布為期一年的臨時召集令，實際役期共3年，於1987年廢止。

國軍在1986年實施精實案後，1990年開始不分軍種服役2年。1999年7月起實施軍訓成績可折抵義務役役期，高中職畢業可折抵14天，大專畢業則可抵28天。

由於役男過剩，2000年8月開始徵集替代役，義務役役期也從2000年1月縮短至1年10個月，一直到2007年1月前，役期分別成為1年8個月、1年6個月、1年4個月、1年2個月，從2008年1月起至2017年，役期均為1年。

民進黨2000年首次執政後，啟動募兵制討論，2003年立法院通過志願士兵服役條例修正案，確立以志願役為主，義務役為輔的制度。

國民黨重返執政後，朝向募兵制度，但面臨兵源不足困難。國防部2013年宣布，1994年1月1日以後出生役男，只需服4個月軍事訓練役，持續徵募併行制度。1993年12月31日前出生的役男，服滿一年義務役後，在2018年底已全數退伍。

不過，中共軍事改革後戰力提升，且頻以機艦及灰色手段等方式威脅台灣，加上受俄烏戰爭影響，國內外關注台灣防衛戰力，除了軍購外，另外就是義務役延長議題。

蔡總統今天宣布義務役未來恢復1年役期，從2024年1月1日起施行，徵集2005年1月1日以後出生役男，配套措施包括強化訓練內容、擴充訓練量能，以及提升薪資，二兵薪資包含保險與膳食費為新台幣2萬6307元。此外，還包括推動服役年資銜接勞退制度；研究教育體制更有彈性的可能方案，使役男可以有效利用時間，並且接軌職涯。（編輯：楊蘭軒）1111227