女性教召明年試辦 十餘人小規模先行再考慮擴大

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女性教召明年試辦，幾十個人小規模先行，若狀況好再變成一個連。圖為馬祖女兵執行戰備演訓。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北28日電）國防部長邱國正今天表示，關於教召部分，有很多女性有意願，但目前因為沒有相關設備，所以國防部正在籌備，明年試辦小規模、一個排，大概幾十個人，如果狀況好的話，再變成一個連。

總統蔡英文昨天宣布義務役期恢復一年，邱國正今天率相關人員拜會立法院各在野黨團；其中，拜會時代力量立法院黨團時，邱國正作上述表示。

邱國正說，有些女性很有意願要加入教召，而國防部當初也講得很清楚，因為目前沒有設備，但國防部在籌備，明年試辦小規模的女性教召，如果狀況好，第二季再變成一個連，一步一步做。

媒體詢問邱國正，如果女性參與教召會分配到哪個單位；他說，要考量女性在哪裡受訓，還在規劃當中，但未必不會到作戰部隊，如果當初是在主戰部隊服役，就有可能到主戰部隊。

邱國正說，這一批教召，無法做男女合編，如果單獨針對女性，可能在北中南先做一個排或加強排，再來看成果，國防部會一面執行並找出問題，持續強化。（編輯：林克倫）1111228