義務役期恢復1年 蘇貞昌促妥適規劃徵兵作業

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（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院長蘇貞昌今天說，他已核定凡民國94年1月1日以後出生役男，自民國113年1月1日起，恢復常備兵役役期一年，並依法定程序送請立法院查照後公告；請相關部會確實依總統指示做好相關配套措施，妥適規劃徵兵作業。

行政院上午舉行院會，會中國防部報告「強化全民國防兵力結構調整方案」、內政部報告「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」。

行政院發言人羅秉成在會後記者會轉述，蘇貞昌說，總統蔡英文27日召開記者會親自向民眾說明，將義務役恢復為一年役期，國防部揭示強化全民國防兵力結構調整方案，這是蔡總統親自督導國防部、國安會，衡酌國際局勢、敵情威脅，並參考各國兵役制度，為完善全民國防體系所做重要變革。

蘇貞昌指出，誠如蔡總統所說，備戰才能避戰、能戰才能止戰，唯有做好準備，才能嚇阻敵人不敢輕啟戰端、冒然進犯。方案中規劃以志願役軍人為主的主戰部隊，以義務役為主的常備守備部隊，整合原有民防、後備系統，成為4大防禦區塊，建構完整全民國防體系，提升國防戰力。

蘇貞昌說，後續行政院將辦理相關行政作業，他也已經予以核定，凡民國94年1月1日以後出生役男，自民國113年1月1日起，恢復常備兵役役期一年，並依法定程序送請立法院查照後公告。

蘇貞昌指出，請相關部會確實依總統指示做好相關配套措施，妥適規劃徵兵作業，務必達成強化全民國防的總體戰略目標，讓義務役這一年更有意義，也讓國家更安全。

蘇貞昌表示，在強化訓練內容及能量方面，請國防部規劃以實戰為核心的軍事訓練、並依任務需求增加新式武器的訓練，以符合現代作戰需求，培養具備執行國土守備及民防任務技能的成熟部隊。

蘇貞昌說，未來義務役薪資，以二兵為例，從現在每月新台幣6510元，大幅提高為2萬320元，加上政府負擔的保險、主副食費，政府實質支付的人事費用將達每人每月達2萬6307元，以照顧役男經濟、兼顧家庭生活；請人事總處、主計總處積極配合辦理，修正薪資規定及預算籌編。

蘇貞昌表示，為推動服役年資銜接勞退制度，請行政院政務委員林萬億邀集勞動部、人事總處等部會，研議修正勞工退休金相關法規，由國防部負擔雇主提撥責任，可以累積職涯退休所得。

蘇貞昌指出，請教育部與大專院校、學生團體溝通，參酌相關國家經驗，研議彈性修業制度，切合學生學習需求與服役選擇，兼顧大學教學進行及校務運作，使學力與軍力相輔相成。

蘇貞昌表示，這次義務役役期調整是國家重大政策，請國防部及相關部會積極與立法院朝野各黨團、社會各界溝通協調、爭取支持，以凝聚社會共識。（編輯：趙蔚蘭）1111229