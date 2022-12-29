國防部公布影片 以畫面呈現義務役1年制訓練內容

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）義務役從民國113年起恢復1年制，國防部今天公布4分鐘影片，以影像方式說明未來將精進各階段的訓練內容，以達到「自己的國家自己防衛」目標，並呼籲全民支持新制實施。

其中由民轉軍的入伍訓練包括「海軍泳訓」、「運動科學」、「戰傷救護」，團隊攀爬高繩的「合理冒險」，「戰場抗壓」、「步槍射擊」、「核生化訓練」，以及模擬實際戰場的「震撼教育」。

接下來為了強化編制武器、戰鬥技能，將進行「駐地及專精訓練」，包括步槍戰鬥射擊、編制武器操作、裝備操作訓練，以及班、排戰鬥教練等。

最後是為了驗證駐地訓練成效的「基地訓練」，包括戰術行軍及宿營訓練，連、營雷射接戰系統對抗，以及進行戰力鑑測的排連戰鬥射擊、反裝甲武器、迫砲、105榴砲等實彈射擊。

影片指出，役男訓練也將舉行「聯合演訓」，內容包括基地防衛作戰、重要目標戒護等。

國防部在臉書貼文指出，役期調整後志願役、義務役雙軌並行，將強化訓練內容及量能、提高役男薪資，透過修法推動服役年資銜接勞退制度，並研議讓役男順利接軌職涯，使這一年的服役更具彈性及意義。守護國家安全，沒有人可以置身事外。

國防部表示，自己的國家自己防衛，自立自強才會自助人助。只有共同強化自我防衛能力，才能更有力地確保國家安全。（編輯：翟思嘉）1111229