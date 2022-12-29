在學期間當兵 教育部112年初與大專院校溝通

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（中央社記者余曉涵台北29日電）民國94年次後義務役役期恢復至1年，並將研議彈性修業制度，切合學生學習需求與服役選擇。對此，教育部長潘文忠今天說，預計明年初會跟各大專院校還有學生團體溝通討論。

總統蔡英文27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，同時將強化訓練內容、提高役男薪資，還會推動銜接勞退制度及彈性教育制度。

對此，教育部長潘文忠今天出席「2022年第十八屆技職之光頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪時表示，有關兵役方案中，讓學生利用在學期間可以選擇服役的規劃上，還有需要跟各大專院校及學生團體進一步詳細溝通。

潘文忠說，因為有學生的生涯考量跟學習規劃外，還涉及各大專院校個科系的細節差異，因此預計明年初邀集各大學校院跟學生團體共同討論，若有具體方案會再跟外界說明。

潘文忠指出，由於因為需要深入對話，因此不會安排在大學校長會議的這種場合，預計將會分批次去深入了解，考量學校在課程上安排及校務運作上的相關措施，以及希望教育部提供的資源跟協助，來規劃配套措施回應各學校跟學生需求。

潘文忠表示，彈性教育制度是多元的，不會是唯一模式，因為不同科系的學生課程都有差異性，因此教育部需要有點時間來跟學校充分討論，也會邀請學生代表來做整體思考。（編輯：陳清芳）1111229