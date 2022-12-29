學者：刺針飛彈成本高 一年制義務役模擬器訓練

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）據國防部公布方案，一年制義務役訓練將包括學習刺針飛彈。學者今天表示，應指部分役男可透過操作「模擬器」學習，人攜式刺針飛彈一發成本約需8萬美元，不可能人人都實彈射擊。

至於傳出役男未來重點任務是保護「護國神山」台積電，學者表示，根據國防部公布方案，守備部隊職責是保護「重要軍事與民間設施」，國際定義通常指電廠、水庫、重要戰略產業等，戰時派兵保護這些關鍵設施是各國很普遍的作法。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲向中央社表示，兵役制度調整後，義務役一年約增加6萬人，若要讓新制役男有機會學習「人攜式刺針飛彈」操作，國防部勢必需再增加向美購買的套數。

蘇紫雲表示，台灣目前已有使用刺針飛彈模擬器來訓練，雖然是模擬「固定雙連裝式刺針飛彈」，但基本上是同一家族，操作模式大同小異，不過套數應不足開普遍訓練課程，讓所有義務役男都操作，因此應只有分配到相關單位的役男需要操作。

蘇紫雲表示，美國刺針飛彈模擬器目前分兩大區塊，一種是靜態式，提供刺針飛彈訓練怎麼操作按鈕，第二種是動態，用模擬器追蹤螢幕上的虛擬敵機，再電腦判定有沒有擊中，還有結合新科技的更經濟方案，戴VR眼罩用模擬器來射擊，後者已變成美軍訓練的主流。

蘇紫雲表示，因為涉及軟體產權，國軍要增設刺針飛彈模擬器來訓練，仍必須向美方購買，不可能自製，台灣向美國採購250套人攜式刺針飛彈，雖受俄烏戰爭影響延後到貨，但也有傳言台灣已取得部分，例如美方先提供10到20套，或提供模擬器讓台灣先行熟悉，這都是有可能的。

蘇紫雲表示，美方已政策同意出售人攜式刺針飛彈給台灣，現在只是在交貨技術上，要考量訂貨國家的優先需求順序來調度，因此整體交貨即使延後，台灣並非不可能先取得訓練模擬器。

至於傳出陸軍明年可望新增4個守備旅，蘇紫雲表示，按國防部公布方案，義務役守備重要目標就是維持國家運作的「關鍵基礎設施」，包括油氣水電，以及半導體這類國家戰略產業。在歐美各國可看到很多類似案例，因為外國許多油電公司是民營的，只要是對國家有高度戰略意義的產業，政府都會在危急時派兵協防這些特殊私人企業，避免被滲透破壞。（編輯：蘇志宗）1111229