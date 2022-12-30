蔡總統：民眾服1年義務役 絕不是浪費時間

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（中央社記者游凱翔澎湖30日電）義務役將於民國113年1月1日恢復為1年，總統蔡英文今天表示，當兵這1年，絕對不是浪費1年，而是用這1年時間在部隊中學習更多生存、作戰、救人的技能，讓自己更有能力守護家鄉、守護家人。

總統蔡英文上午赴澎湖視導國軍部隊，國防部長邱國正、海軍司令梅家樹上將、國安會秘書長顧立雄等人陪同，依序前往陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營、海軍西嶼雷達站、海軍海鋒六中隊、海軍一四六艦隊，蔡總統也在一四六艦隊與官兵共進午餐並致詞。

蔡總統表示，國軍26日偵獲中共71架次軍機、7艘次軍艦在台海周邊活動，這也是今年以來共軍對台最大規模行動，駐防澎湖的國軍部隊，全天候堅守崗位，任務吃重，因此她特別在連假前來到這裡，就是要感謝國軍官兵辛勞。

蔡總統提到，威權主義近年來持續擴張，影響區域和平穩定，台灣位於民主防線的最前線，「唯有備戰才能避戰，能戰才能止戰」，必須不斷強化自我防衛能力，才能更有力的確保國家安全和利益。

蔡總統因此表示，政府已規劃從113年開始恢復1年期義務役，也要透過強化部隊訓練內容、擴充訓練量能、提高役男薪資等做法，來提升國軍整體戰力及全民防衛能量。

蔡總統說，來到一四六艦隊之前她到陸軍兩棲偵察營第二連看「實戰化射擊演練」，其中包括「快速反應射擊」以及「戰鬥射擊」等課程，這些訓練目的是磨練部隊強化戰鬥射擊效能，來落實回應模擬實戰場景，在新制上路以後，都會是單兵射擊訓練的核心內容。

蔡總統指出，不僅如此，未來不論是訓場、訓練方法、教官、教材，或者是訓練設備、武器裝備，都會做質與量的強化與提升。國軍的訓練會更精實、更貼近實戰，也更符合現代作戰需求。

蔡總統強調，在新制下，當兵這1年，絕對不是浪費1年，而是用這1年的時間，在部隊中學習到更能生存、更能作戰、更能救人的技能，讓自己更有能力守護家鄉、守護家人；蔡總統再次強調，和平所仰賴的，就是堅實的國防，政府和國軍會持續強化國防戰力與韌性，展現保家衛國的決心。「我們說到，就一定做到」。

除了陸軍兩棲偵察營第二連，蔡總統也表示，西嶼雷達站和海鋒六中隊嚴密監控台海動態，一四六艦隊子儀艦和張騫艦，也正在海上執行偵巡任務，有國軍守護國家，她和民眾都很放心，身為三軍統帥，她對中華民國國軍感到無比驕傲，「大家辛苦了，讓我們用最高昂的士氣，為更好的台灣、更強的國軍，繼續努力」。（編輯：翟思嘉）1111230