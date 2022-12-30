范雲：女人沒有不當兵 將提案修兵役法

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（中央社記者王揚宇台北30日電）總統蔡英文27日宣布義務役期恢復1年，引發外界討論女性為何不用當兵等議題。民進黨立委范雲今天說，女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服兵役，她會提出修法，期待有一天所有人不分性別，一起守護家園。

兵役法第1條條文規定，中華民國男子依法皆有服兵役的義務，而在蔡總統宣布義務役期恢復1年後，范雲今天在臉書撰文表示，這次的改革非常重要，因為要確保和平，唯有備戰才能止戰。

不過，范雲指出，非常遺憾的是，除了許多藍營人士充斥投降主義的言論外，甚至無視中華民國憲法明定徵兵制的這種明顯事實，外界更多的討論，居然是聚焦在女人為何不用當兵，其實這也是厭女族群最愛使用的「女權自助餐」攻擊術。

范雲說，這些沒有知識背景下的無知言論，根本無視兵役法的現行規定，因為早在1933年兵役法立法時，就將服役的資格限定於男性。

范雲提到，女人並非不當兵，而是國家立法時，根本不認為女人有資格可以當兵。因此，根本之道就是提案修改兵役法，讓保家衛國的權利與義務可以不分性別。接下來「我會提出修法」，期待有一天所有民眾，不分性別都可以一起團結守護家園。

范雲也認為，女人也要當兵，若現在可以修法放寬兵役相關規定，她會很樂意去當兵。（編輯：蘇龍麒）1111230