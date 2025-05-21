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范雲籲修法 兒少性侵追訴期應從受害者成年起算

2025/5/21 12:01
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（中央社記者陳俊華台北21日電）民進黨立委范雲今天陪同性侵被害人舉行記者會，被害人控訴兒時遭堂哥性侵，但追訴期已過，無法提告。范雲呼籲儘速修正刑法第80條，規範對未成年者犯妨害性自主罪，刑事責任追訴期應「自受害者成年之日」起算。

范雲上午與陳情人共同舉行記者會。范雲指出，她接獲陳情，1個家族中竟有3名女性分別在5歲、11歲、12歲時，遭到堂哥性侵、猥褻，但因追訴期已過而無法提告。這名行為人擔任警察超過30年，退休後還可領到國家的退休俸。

范雲說，據澳洲研究，童年遭性侵者平均需要23.6年，才能說出受害經歷，而衛福部統計，台灣6歲以下兒童性侵害案件中，有高達9成加害人是熟識的親友，讓受害孩童更難求助，此案的當事人正是面臨這種困境。

范雲提出刑法第80條修正草案，她說，考量兒少性侵案特殊性，兒少遭受性侵或猥褻當下，恐不知自己遭受侵害，難以求助。待其日後或成年欲追究加害者刑事責任時，恐已超過刑事追訴期。因此提案增訂，對未成年者犯妨害性自主罪，其刑事責任追訴期「自受害者成年之日起算」。

范雲說，前行政院長陳建仁曾允諾修法，但法務部研議後就沒下文，希望法務部能早日、積極提出版本，也希望跨黨派立委能為這些當年受傷的兒少盡快修法。修法雖無法溯及既往，就算修法成功今天此案的當事人也無法適用，但感謝她們願意說出當年經歷，為其他受害者勇敢站出來要求修法。

勵馨基金會執行長王玥好表示，現行刑法第80條規定性侵案追訴期，可能在倖存者尚未成年、尚未理解自身經歷、尚未有能力保護前就已過期。這對未成年被害人而言，在身體自主性被侵害後，對他們的司法人權也是一種自主性的侵害。

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王玥好呼籲，政府應立即修正刑法第80條，針對未成年被害人性侵案，追訴期應自「成年之日」開始起算。這不只是法律上的修補，更是對倖存者的尊重與理解，讓倖存者有機會重拾主導權。

此案訴訟代理人、律師蔡尚謙表示，除推動刑法第80條修法，也呼籲不管在民事訴訟人的賠償時效，或在相關國賠時效上，都要考慮到性侵被害人的案件特殊性，以及多年來面對創傷復原這條漫長、艱辛的路，應延長時效。（編輯：萬淑彰）1140521

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