義務役恢復為1年查照案 列9日立法院會報告事項

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院程序委員會今天排定9日至13日院會議程，將日前國防、內政兩部會銜公告，義務役役期恢復為1年的查照案，列為報告事項。

至於是否會有黨團提議將此案改交審查，要視1月9日院會狀況而定，而民進黨立法院黨團總召柯建銘近期接受媒體訪問提到，如果要改審查，一切按立法院議事程序與議事規則，以及尊重各黨團的作為。

總統蔡英文去年12月27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，民國113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，同時將強化訓練內容、提高役男薪資，還會推動銜接勞退制度及彈性教育制度。

行政院長蘇貞昌去年12月29日核定此調整方案，送請立法院查照公告。國防部當天也表示表示，全案已完成國防、內政兩部會銜公告，並自公告日生效，方案也將送立法院查照。

立法院程序委員會中午開會，討論9日至13日院會議程，關於報告事項部分，在場立委無異議，將「國防部函，為依兵役法第34條第4項規定，函送有關回復徵集服常備兵現役之時間及年次」查照案列入。（編輯：蘇龍麒）1120103