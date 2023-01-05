義務役恢復為1年 大學校長盼修業配套更有彈性

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（中央社記者陳至中高雄5日電）民國94年次後義務役役期恢復為1年，教育部今天舉辦112年度全國大專校院校長會議，多名校長表示，願配合國家政策，希望藉此讓修業更有彈性，不一定每個人都要在4年內畢業。

總統蔡英文於111年12月27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，自113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，並將研議大學彈性修業制度。

今天在高雄舉辦的校長會議，雖未將兵役議題列入正式議程，但全國所有大專都會派人出席，預料也會利用時間交流意見。

國立大學校院協會理事長、中央大學校長周景揚接受媒體聯訪表示，現在已是終身學習的時代，個人的修業安排應保持彈性，過去大學部最多6年的修業年限，未來一定要打破，「也許20年內畢業就可以了」，學生不須那麼緊張，未來每個人都會有很長的學習生涯。

媒體問及，學生是否合適在寒暑假服役。周景揚認為，要思考役期1年的用意，是希望每個人經過1年的訓練，能達到一定的戰力。如果要切割成2個月、2個月，恐怕難有預期的效果。他相信國防部、教育部和大學、學生一起研究，在維持彈性的原則下，一定能找到兩全的方式。

世新大學校長陳清河表示，大學都願意盡量配合國家政策，在維持教學品質、修課穩定度的前提下，完善修業的配套措施。他提到，現在許多大學會安排寒暑假或一整個學期的實習、出國計畫，應用型大學尤其如此，都要考量進去。

陳清河也提醒，大學不是只有男性學生，男女同學在同一班，有人要服役，有人則不須要，課程安排需要分流，會有許多技術性的問題，相關配套都要周延。

中國醫藥大學校長洪明奇表示，國家政策有需要，大學都願意配合，課程、學分等都可以調整，但需要詳細評估。希望國防部、教育部和相關單位能坐下來討論，研擬出合適的配套措施。（編輯：管中維）1120105