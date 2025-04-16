世新產學攜手合作 打造AI影音人才培訓基地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北16日電）世新大學與夢想動畫、華碩產學合作，將打造「AI影音人才培訓基地」，串聯AI數位科技為學生賦能，培育具備創新思維與實務能力的AI影音人才。

世新大學發布新聞稿指出，世新今天舉行「AI影音人才培訓基地」產學策略聯盟簽約儀式，由世新大學校長陳清河、夢想動畫創辦人林家齊、華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵代表簽署。

夢想動畫是台灣AI影像生成技術的先驅，提供AI影像生成等多元風格模型及技術支援，讓學生能在課程中直接接觸業界標準的AI工作模式，而夢想動畫創辦人林家齊也是世新大學數位多媒體設計系的傑出校友與專任師資。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

世新大學校長陳清河表示，世新長期專注於將媒體科技與傳播教育相結合，此次與夢想動畫、華碩合作，將深化AI技術應用，為學生提供必要的軟硬體資源與技術支援，特別是華碩的ProArt創作者系列，將大大增強學生未來的職場競爭力。

江尹涵提到，AI發展已從技術驅動轉向應用落地，產學合作更是關鍵，華碩在AI與邊緣運算領域持續投入，此次參與世新AI影音人才培訓基地的建置，希望讓學生在校就掌握AI工具，日後投入產業無縫接軌，共榮創新AI生態系。（編輯：陳政偉）1140416