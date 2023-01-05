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義務役恢復1年4/101
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國防部：義務役二兵新訓領1萬薪額 下部隊實領2萬

2023/1/5 13:18（1/5 13:42 更新）
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義務役期113年將恢復為1年，義務役二兵薪資新台幣2萬320元。圖為新兵在成功嶺訓練畫面。（中央社檔案照片）
義務役期113年將恢復為1年，義務役二兵薪資新台幣2萬320元。圖為新兵在成功嶺訓練畫面。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北5日電）義務役期將於113年恢復為1年，義務役二兵薪資新台幣2萬320元。國防部今天說明，新訓階段領薪額1萬130元，結束8週新訓並獲得結訓證書後，第9週下部隊再加領專業加給1萬190元。

義務役期將從113年1月1日起恢復為1年，徵集94年次1月1日以後出生役男，義務役二兵薪資為新台幣2萬320元，其中包括薪額1萬130元，以及專業加給1萬190元。

國防部資源規劃司長鄧克雄今天國防部記者會中表示，以義務役二兵為例，所領薪額比照志願役，都是1萬130元，等到入伍結訓並取得具有專長的結訓證書後，才可以領取1萬190元專業加給，屆時薪資才會是2萬320元。

鄧克雄答覆媒體提問表示，義務役遭退訓的比例「實際上非常低」，一般新兵都能順利完成新訓並取得專長結訓證書，領取2萬320元完整薪資；至於外島、高山站台等特殊加給，依相關規定辦理。

根據國防部公布的說帖，現行4個月軍事訓練役的薪額為6510元，恢復義務役為1年後，二兵為2萬320元（薪額1萬130元、專業加給1萬190元）、一兵為2萬2040元（薪額1萬910元、專業加給1萬1130元）、下士為2萬6450元（須受士官訓，薪額1萬2470元、專業加給1萬3980元）、少尉為3萬5560元（須考取預官，薪額2萬1200元、專業加給1萬4360元）。（編輯：郭無患）1120105

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#義務役
#國防部
#兵役
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