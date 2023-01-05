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義務役恢復一年 運動員國訓隊重啟配套細節待討論

2023/1/5 18:24（1/5 18:42 更新）
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（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣義務役期將自民國113年1月起從現行的4個月，延長至1年，國訓隊是否重啟引發討論，體育署競技運動組組長藍坤田今天表示，相關配套與細節，還需與協會、內政部討論。

藍坤田今天在體育署例行記者會上表示，兵役延長將於113年1月1日起實施，而目前體育替代役的役期長達6個月，一般役男役期僅4個月，因此體育替代役的申請員額逐年遞減。

藍坤田指出，過去籌組國訓隊的主要原因，在於兵役時間長達1至2年，為讓優秀運動選手不會因服役而中斷訓練，才組成國訓隊，如今兵役時間大幅縮短，也降低了選手申請意願。

除申請體育替代役人數縮減，藍坤田也透露，體育替代役的兩大族群包括棒球和籃球，因賽季時間完全不同，因此以現階段來說，要組國訓隊有一定難度。

藍坤田解釋，若以棒球選手而言，國訓隊主要賽事會以爆米花聯盟為主，賽季約在10月至12月，而籃球的超級籃球聯賽（SBL），賽季則在1月至5月，但一般大學生畢業時間多在夏天6、7月，也是另一道難題。

兵役時間延長後受影響的族群，將是94年以後出生的男性，藍坤田預估，兵役延長帶來的影響大概還需5年左右才會發酵，因此他們未來將找棒協、籃協與內政部開會討論，在了解各方需求後再研擬相關配套與措施。（編輯：張雅淨）1120105

#義務役
#國訓隊
#體育替代役
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