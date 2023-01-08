美智庫：延長役期是台灣軍隊注入活力重要第一步

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）華府智庫「國防重點」高級研究員巴恩達勒在「日經亞洲」撰文說，嚇阻中國、捍衛台灣的最好方式，就是為台灣部隊注入新活力，將義務役役期從4個月延長至12個月僅為第一步。

「國防重點」（Defense Priorities）高級研究員巴恩達勒（Gil Barndollar）投書「日經亞洲」（Nikkei Asia），他在文中形容台灣是21世紀的古巴，是座擁有一套政治經濟體系的島嶼堡壘，而在距離數十英里外的對岸，卻是這套政經體系的主要競爭者。

他在文中表示，台灣也是全球高階半導體晶片的主要生產國。長期生活在中華人民共和國的封鎖或入侵的威脅下，台灣終於採取遲來的行動，將義務役役期從象徵性的4個月延長至12個月。

台灣軍隊的物資不充足經常受到討論，若干向美採購的武器訂單甚至拖上好幾年才運交。

美軍陸戰隊步兵軍官退役的巴恩達勒指出，台灣軍隊的人力問題才是更深切和更顯著的問題。台灣目前現役陸軍人數僅13萬。

台灣退役陸軍中校、著名專欄作家黃竣民（James Huang）表示，台灣後備軍力號稱有200萬，卻是「紙上談兵」，作戰時無法增益現有單位戰力。台美都希望中國入侵艦隊在海上就被殲滅，但陸軍才是台灣對抗占領併吞的最後一道屏障。

然而，大量的研究和兵推都認為在和中國的任何真正戰爭中，美國會蒙受龐大損失。台灣可能得孤軍奮戰數周或數月，等待美國從中國第一波砲火攻勢中重振旗鼓後來馳援。

如果台灣這時垮了，美國及其盟友勝算就更低了。因此，先從軍事和外交上強化台灣，遠比失去後奪回更為有利。

文中表示，美國的軍事協助應該是讓台灣能借力使力，適當地自衛。

文中指出，歐洲在安全上搭便車的代價現在開始顯現。烏克蘭士兵的勇氣和戰力捍衛國家的獨立，但當中付出的物質成本卻多由美國承受。

歐洲在國防安全上自我閹割了數十年，導致無法適當防衛本身，更別說要在需要時供應鄰國所需。

拜登政府即使困在歐洲，仍力圖轉向亞洲。華府一再表示，中國是美國在安全和繁榮方面最顯著的挑戰。

烏克蘭戰爭的進一步教訓似乎顯而易見：一個國家的意志、軍隊和人民仍是戰爭中最不可估量和最重要的變數。在這方面，台灣宣布延長義務役役期，顯得意義重大。

嚇阻中國、捍衛台灣的最好方式，就是為台灣武裝部隊的人力、士氣、訓練和自信注入新活力。恢復12個月的役期是重要的第一步。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120108