更多編輯台推薦新聞：
揭捕捉跳動音符幕後 視覺設計師為演唱會注入靈魂
文化

揭捕捉跳動音符幕後 視覺設計師為演唱會注入靈魂

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會
運動

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會

中央社啟事
社會

中央社啟事

元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國際貨幣基金示警：2023全球三分之一經濟陷衰退
首頁 / 政治
共機頻挑釁
新聞專題
共機頻挑釁1/252
首頁 / 政治

法新社：2022年中共擾台軍機數量激增 逾1700架次

2023/1/2 18:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日綜合外電報導）隨著北京持續加大對台灣的威脅，2022年，中國軍機侵擾台灣防空識別區的次數幾乎較前1個年度翻倍，戰鬥機和轟炸機出動次數雙雙激增。

兩岸關係多年來一直相當冷淡，但在去年，中國國家主席習近平領導下的解放軍動作明顯升級，甚至啟動數十年來規模最大的軍事演習，以抗議美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台，情況可說已進一步惡化。

根據國防部發布、每日更新的法新社資料庫，2022年共軍總共派出1727架次軍機，侵擾台灣防空識別區（ADIZ）。

相較之下，2021年約有960架次入侵ADIZ，2020年則有380架次。

戰機架次從2021年的538架次暴增到去年的1241架次，增加了1倍多；具核能力的轟6等轟炸機的入侵次數也從60架次增至101架次。

去年也是解放軍首度派遣無人機擾台。台灣軍方通報71次無人機侵擾都是在裴洛西訪問後出現。

軍事分析人士說，中國的目標是利用侵擾行動來探查台灣防禦系統、消耗逐漸老化的空軍，並對西方、尤其是美國對台北的支持表達不滿。

前參謀總長李喜明告訴法新社，北京「想要表現他們的決心、他們的意志，並威脅美國：不要離他們的紅線太近，也不要越過他們的紅線。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120102

#裴洛西
#法新社
#台灣
裴洛西
印尼媒體關注台灣義務役恢復1年 稱兩岸關係緊張所致 台加溝通順利 駐蒙特婁辦事處可望明上半年開館
李喜明
李喜明接受法媒專訪 指台灣人民抵抗決心是國際馳援關鍵 吳釗燮接受BBC訪問：台灣不應對中國犯台掉以輕心[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
軍方澄清共機無迫近桃竹外海 學者籲高強度應對