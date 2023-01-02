軍方澄清共機無迫近桃竹外海 學者籲高強度應對

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根據空軍圖示，共機近日疑似接近桃竹外海禁航區。軍方2日對此表示無迫近情事，圖示與實際距離有落差。（圖取自mnd.gov.tw）

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（中央社記者游凱翔台北2日電）根據空軍圖示，共機疑似接近桃竹外海禁航區。軍方今天對此表示，無迫近情事，圖示與實際距離有落差；學者舒孝煌及揭仲提醒，若常態化恐增擦槍走火可能，國軍應以高強度應對，呼籲中共勿輕易挑戰底線。

國防部指出，自去年12月31日起至昨天上午6時止，共偵獲共機24架次，其中12架次穿越海峽中線，3架次侵擾西南ADIZ；根據空軍公布「台海周邊空域活動示意圖」顯示，4架次殲11戰機、4架次殲10戰機疑接近桃竹外海24浬鄰接區以外空域。

空軍司令部對此表示，針對共機於台海周邊海空域活動情況，國軍均能運用聯合情監偵作為掌握，空軍依「守中線、守領海、守主權」原則，派遣兵力適切應對；國防部官員則告訴中央社記者，圖示與實際距離有大幅差距，亦未有媒體報導「迫近」的情事。

中共近年秉持「毀三線（海峽中線、領海線、能源生命線）及建三區（封控區、禁飛禁航區、常態化戰巡區）原則擾台，對於有共機侵擾台海中線以北的東側，國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌告訴中央社記者，此處為空防重要區域，也是接近首都圈的防衛要地，中共透過此舉除測試台灣北部空防應變能力外，也藉此抗議美軍以軍機抵近偵查中國東部沿海設施及台美軍事交流升溫。

但舒孝煌認為，中共此舉是威嚇大於實質意義，因為台灣的防空網密度高，中共在戰時不可能突入桃竹外海空域，但國軍也應派遣比平常多的戰機或高強度的應對方式展現態度，呼籲中共勿輕易挑戰國軍底線。

舒孝煌建議，除觀察擾台頻次及數量，也要研析這些行為背後意義。

例如，殲10為短航程戰機，過去中共空軍基地距離台灣都超過400公里以上，此舉是否代表中共已恢復距離台灣較近的基地並執行戰備任務，以及例如蘇愷30、殲11戰機都是相對老舊的戰機，這些舊機重出江湖擾台，是代表中共「後勤能力」已受影響，亦或是舊機接受性能升級，用以補充戰機青黃不接的空檔，都須密切注意。

舒孝煌也提醒，國軍應多關注中共無人機發展，包括可能外掛的配備、操控頻段，以及是否透過北斗衛星導航等，都能作為國軍未來反制參考。

國家政策研究基金會副研究員揭仲告訴中央社記者，若以空軍公布的圖示所見，共機疑已穿越空軍在北部空域所劃設R9、R11其中一個禁航區。

揭仲指出，台灣在海峽東側劃設有4個訓練用禁航區，是海峽中線默契重要支撐，若共軍日後真的常態性穿越R9與R11這二個離台灣本島距離最近的禁航區，恐將增加兩岸軍方擦槍走火的可能性，而空軍如何因應處置，將嚴重考驗國軍；揭仲提醒，為了讓民眾了解狀況，國防部應必要說明簡圖的細節。

基於防空及訓練需要，國防部曾經表示，國軍在台海中線以東劃設R8、R9、R11、R5等禁航區，除做為禁航並監控中國動態外，也將各區列為空軍專屬的訓練空域，雖然未得到國際民間航空組織和中國承認，但台北飛航情報區飛航指南及大多數的航圖都會予以標示。（編輯：翟思嘉）1120102