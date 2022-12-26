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拜登簽署國防授權法後 共機71架次擾台創新高
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拜登簽署國防授權法後 共機71架次擾台創新高

2022/12/26 09:41（12/26 09:47 更新）
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圖為殲16同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者游凱翔台北26日電）解放軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊海空域操演，國防部指出，偵獲共機71架次（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次）、共艦7艘次，若以偵獲數計算，擾台架次創新高，也是今年最多。

國防部發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

美國總統拜登23日簽署2023年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。法案呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。

中共解放軍東部戰區昨天宣布，將在台灣周邊海空域，組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，「這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應」。國防部昨晚發布新聞稿強調，共軍武嚇舉動明顯以威懾民眾心理為目標；國軍運用聯合情監偵手段，全般掌握相關動態，派遣兵力適時適切應對。1111226

（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
#國防授權
#共機
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