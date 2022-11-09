共機如逾越進逼本島 邱國正：堅守中線主權絕不退讓

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（中央社記者游凱翔台北9日電）共機不斷逾越台海中線，立委今天關切共機如果進逼台灣本島時軍方的應對措施。國防部長邱國正回應指出，中共片面認為沒有台灣海峽中線，但這攸關國軍訓練空域，因此國軍堅守中線與主權，絕對不退讓。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，專案報告「國軍所屬空置土地巡察維護及運用」，並備質詢。

國民黨立委江啟臣質詢，朝鮮半島情勢緊張，北韓軍機升空執行威嚇任務多達180架，南韓也派遣包括F-35在內的戰機升空應對，而中共目前不承認有台灣海峽中線，如果共機飛到中線後仍持續進逼本島，國防部該如何因應。

邱國正指出，中共片面認為沒有台海中線，但這攸關國軍訓練空域，因此國軍堅守中線與主權絕對不退讓，更不能讓中共佔用台灣空城。

江啟臣認為，空軍不可能以一比一的兵力升空應對，如果多批共機闖越中線進逼台灣，國軍的待命班兵力是否足夠。邱國正指出，他多次對外說明目前為兩岸關係最嚴峻時刻，但國軍不會束手就擒且有相關因應作為，但不便公開說明。

江啟臣並分析，美國共和黨在期中選舉將贏得眾議院，參議院則勢均力敵，他推測來自加州的共和黨籍聯邦眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）將出任下一屆眾議院議長，麥卡錫曾表示，如果當選議長將馬上訪台。

面對未來的眾議院議長可能訪台，江啟臣說，國防部必須提早準備；邱國正表示，此議題涉及政治與外交，但國防部會注意。

民進黨立委王定宇質詢指出，美國國防部日前成立「老虎小組」（Tiger Team）新工作團隊，目標是簡化流程加速向外國盟邦及夥伴出售先進軍事裝備，並詢問國防部是否與老虎小組在台協商。

邱國正回應，他樂見任何一個國家幫助台灣，台灣與美國交流也從未停過，但老虎小組沒有來到台灣協商。國防部幕僚補充指出，是台灣派員赴美國協商。（編輯：郭無患）1111109