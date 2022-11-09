疑中國無人機國慶晚會展演 軍方澄清無涉中科院

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（中央社記者游凱翔台北9日電）國慶焰火晚會無人機表演疑使用中製無人機，由於展演秀出中科院字樣，外界關切軍方是否涉及其中。中科院長張忠誠今天回應，廠商的無人機、技術均與中科院無關，也會嚴格把關軍規無人機不涉及中製零件。

國防部長邱國正等人上午以「國軍所屬空置土地巡察維護及運用」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

國民黨立委魯明哲昨天質疑今年國慶焰火晚會的無人機表演，展演的無人機是中國大陸公司高巨創新的產品，民進黨立委羅致政今天關切，由於無人機展演時出現國家中山科學研究院的英文名稱「NCSIST」字樣，且有國機國造「騰雲號」圖騰，廠商疑使用的中國製無人機技術是否有中科院參與。

中科院長張忠誠回應，中科院確實有委請廠商透過無人機在空中秀出中科院字樣，但廠商所使用的無人機及技術均無涉中科院。

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羅致政詢問，軍方是否能保證未來所使用的無人機不會涉及中製零件與技術。張忠誠回應，目前國軍六型的軍規無人機均無涉中資；國防部長邱國正會前受訪與備詢時均強調，不容許任何中共料件進入，國軍會層層把關，且若有民間廠商加入，都會有查核標準程序，同時也將安全查核人員納入編組，確保不會使用中製零件。

針對前立委黃國昌指控，基隆市長參選人蔡適應施壓國防部賤賣林口眷地，同時公布國防部官員表明有民代施壓的錄音。邱國正受訪時強調，國軍多年來依法行政概念根深柢固，任何一個參謀及業管人員若面臨壓力，長官一定出面處理，國防部也一定面對，且除了國軍備戰牽涉機敏外，任何一項建軍工作都能談，因此軍方絕對依法行政，不會因壓力而有所改變。（編輯：翟思嘉）1111109