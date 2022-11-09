空軍：持續評估空中加油機需求 目前並無承租事宜

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（中央社記者游凱翔台北9日電）立委今天關切，空軍是否透過以租代購方式，向美國民間公司租賃空中加油機。空軍回應，持續評估空中加油機需求、以及未來可能面對狀況，但目前沒有承租事宜的相關訊息。

國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，專案報告「國軍所屬空置土地巡察維護及運用」，並備質詢。

媒體報導，軍方考慮以租代購，由美國民間空中加油機公司為空軍進行空中加油訓練及延長滯空戰術戰法，民進黨立委王定宇關切此訊息是否為真。空軍參謀長黃志偉中將回應，對於未來可能面對的情況，空軍會持續評估，至於媒體提到向民間公司承租等事宜，目前沒有相關訊息。

至於空軍是否評估空中加油機需求，黃志偉表示，「一直有在評估」；王定宇追問，是否向美方提出需求，黃志偉則表示，「不方便說明」。

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王定宇質詢表示，空軍目前僅F-16戰機擁有空中加油作業能力，但IDF戰機並未具備，若IDF要進行空中加油作業，必須加掛副油箱、及相關空中加油裝備，且空中加油牽涉預算與訓練，軍方務必審慎思考現有機種如何跟上未來需求。

王定宇也關切，國軍無論船艦或預警機都面臨老舊與妥善率不佳的問題，軍方是否考慮以租賃方式來強化戰力，邱國正表示，任何對備戰有利的方式都列入考慮，但目前沒有結果。（編輯：郭無患）1111109