共軍多兵種聯合戰巡 國防部：武嚇威懾無助國際形象

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）中共東部戰區稱今天在台灣周邊海空域，舉行聯合戰備警巡與火力打擊演練。國防部晚間表示，「武嚇」舉動，明顯以威懾民眾心理為目標；國軍運用聯合情監偵手段，全般掌握相關動態，派遣兵力適時適切應對。

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅今天說，解放軍東部戰區25日在台灣周邊海空域，組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，「這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應」。

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國防部晚間回應，中共所作所為再次凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。國軍運用聯合情監偵手段，全般掌握相關動態，並依「守中線、守領海、守主權」原則，派遣兵力適時適切應對。

國防部強調，台美合作有助印太區域的自由開放與和平穩定，國軍將持續依敵情威脅與自我防衛需求，強化建軍備戰工作。中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾民眾心理為目標，無助其國際形象；國軍絕對有決心、有能力、有信心捍衛國家主權，確保國防安全。（編輯：蘇志宗）1111225