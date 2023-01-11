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勞退條例修正草案預告 役男可自提勞退6%

2023/1/11 12:28（1/11 12:48 更新）
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勞動部11日預告勞退條例修正草案，新增國防部、內政部須替義務役、替代役提繳退休金，並開放役男自提、最高6%。（中央社檔案照片）
勞動部11日預告勞退條例修正草案，新增國防部、內政部須替義務役、替代役提繳退休金，並開放役男自提、最高6%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北11日電）勞動部今天預告勞退條例修正草案，新增國防部、內政部須替義務役、替代役提繳退休金；比對現行勞退級距為2萬1009元提6%，每月約1261元，同樣也開放役男自提、最高6%。

總統蔡英文日前召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役役期恢復為1年，除了強化訓練內容，將提高役男薪資，義務役二兵薪資提高為新台幣2萬6307元，並推動銜接勞退制度及彈性教育制度。

勞動部今天預告「勞工退休金條例第56條之4、第58條」修正草案，增訂94年1月1日以後出生，依兵役法第25條第3項或第34條第4項規定，應服替代役現役或經徵集服常備兵現役者，由內政部及國防部為其提繳退休金，爰定明提繳單位、對象、提繳金額、申報提繳程序、資料保存與請領及收益分配等規定。

勞動部勞動福祉退休司長謝蒨倩接受媒體訪問時表示，目前依國防部所提供的資料，常備兵役二等兵薪俸為2萬320元，不包含膳費等項目；而內政部的替代役薪資也比照義務役；因此比照勞退級距2萬1009元提6%，同樣開放役男自提、最高6%。

謝倩蒨提到，這筆錢比照勞工退休金，需滿60歲才能領；但等於個人帳戶就多了這一筆錢，且最後也有2年定存的保證收益。

謝倩蒨表示，草案今天預告，會再與國防部、內政部進行協商，由於國防、內政是主責的提繳單位，由他們編列預算；會再進一步了解是否有其他執行的作業問題。（編輯：李亨山）1120111

#義務役
#替代役
#勞退條例
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