義務役恢復為1年 教育部擬6月底前公布配套

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（中央社記者陳至中台北8日電）民國94年次後義務役役期恢復至1年，教育部長潘文忠今天表示，考量學生可能選擇在大學就學期間服役，教育部已陸續諮詢大學代表、學生代表，預計今年6月底公布配套措施。

總統蔡英文於民國111年12月27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，自113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，並將研議大學彈性修業制度。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做業務概況報告，潘文忠會前接受媒體聯訪，被問及相關配套措施的進度。

潘文忠表示，在總統公布調整方案後，教育部於今年初陸續和大學各協會、部分學校代表、學生代表開會，審慎聽取各界意見。

潘文忠強調，對於在學期間想先服役的學生，修業上應獲得支持，但這涉及大專校務運作，也要考慮科系的差異，相關配套須再審慎、深入聽取意見，整理後預計6月底前公布，並讓學校配合修改學則。

另外，媒體問及教育部要求各校將16歲以上學生造冊，被質疑是為戰時生產軍火做準備。潘文忠今天重申，學校早就有行之有年的「學校防護團」編組，這次是行政院希望透過數位資料建置，讓人力統合。但各界有疑慮，因此教育部已行文各校，停止在「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，人員編組回歸留校備查即可。

潘文忠說，學校防護團編組訓練仍會持續進行，很多與防災、逃難、避難有關，都是非常重要的訓練和技能。（編輯：李亨山）1120308