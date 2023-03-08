義務役將恢復一年 立委考察成功嶺104新訓旅

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義務役期將於民國113年恢復一年，立法院外交及國防委員會召委江啟臣（前右3）等人，8日赴成功嶺104旅等處考察。（江啟臣辦公室提供）中央社記者游凱翔傳真 112年2月8日

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（中央社記者游凱翔台北8日電）義務役期將於明年正式恢復為一年，立法院外交及國防委員會召委江啟臣等人，今天赴台中成功嶺104旅等處，除了考察已正式納入訓練的實戰化射擊之外，也呼籲國防部完整整備工作及配套措施，確保役男權益。

為強化官兵射擊，有別於過去僅採臥姿射擊，國軍推動「實戰化射擊」訓練，增加跪姿、立姿，同時必須在1分45秒內完成3姿射擊36發。陸軍去年底已完成全軍驗證，今年正式納入官兵訓練及鑑測。

國民黨立委江啟臣辦公室下午發布新聞稿表示，上午由江啟臣帶隊、國防部陸軍常務次長房茂宏中將陪同下，考察陸軍航特部602旅、成功嶺104旅，除了解成功嶺新訓任務規劃，也實地考察實戰化射擊訓練。

江啟臣指出，602旅擁有強悍攻擊與戰搜能量，加上近年換裝的UH-60M黑鷹直升機，具全方位作戰應變能力，是國軍不可或缺關鍵戰力；然而周遭居民長期深受航空噪音干擾，國防部自民國92年起實施噪音補償，補助住戶、學校施作氣密門窗、空調設備、吸音窗簾等，預計明年底可完成首輪補償。

此外，陸軍也在104旅安排教官示範實戰化射擊訓練，將原單一臥射姿勢，調整採立、跪、臥多重射擊姿勢，以符戰場環境與作戰任務。

江啟臣表示，義務役役期延長政策定案後，國防部有多項整備工作須同時進行，明年預計將有約9100名役男入伍，國防部現已律定多項整備工作，務必如期到位；另有多項涉其他部會權責的配套措施，如年資併計等，國防部也應積極溝通協調，保障役男權益。（編輯：蘇龍麒）1120308