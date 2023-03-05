明年義務役期恢復1年 首年徵集9100餘人

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國防部指出，明年徵集入營服1年役期的役男約9100餘人，1年役期人數將逐年增加，4個月軍事訓練人數則逐年減少。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北5日電）國防部指出，明年徵集入營服1年役期的役男約9100餘人，1年役期人數將逐年增加，4個月軍事訓練人數則逐年減少，2029年時，徵集1年役期人數將達5萬3600餘人，因應1年役期義務役薪資提高，屆時國軍人員維持費將增加新台幣160億元。

總統蔡英文在去年12月27日召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布從2024年1月1日起，2005年1月1日以後出生役男，義務役期由4個月恢復為1年。針對國防、內政兩部會銜公告，義務役期恢復為1年的查照案，立法院會於今年1月9日准予查照。

立法院外交及國防委員會6日將邀請國防部長邱國正列席，就「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃」進行專案報告，並備質詢。

根據國防部送達立法院的書面報告指出，今年12月公告1年期滿 ，將自2024年1月1日開始徵集2005年1月1日以後出生役男服役1年。因高中畢業役男普遍升學緩徵，明年徵集入營服1年役期的未升學役男約9100餘人，餘6萬9500餘人仍為4個月軍事訓練。

依據國防部書面報告的圖表指出，1年役期的人數逐年增加，而4個月軍事訓練人數則逐年減少，兩者人數在2027年黃金交叉，而到2029年時，徵集1年役期人數將達5萬3600餘人，而4個月軍事訓練人數僅剩9300餘人。

國防部表示，將視實際徵集員額滾動調修，義務役役男優先補充守備部隊，主戰部隊次之，可逐年充實守備部隊人力，大幅提升防衛作戰可恃戰力。為滿足部隊所需領導幹部，將自2027年起辦理義務役大專預官、預士考選，比照志願役專業軍、士官班錄取標準。

針對未來1年役期義務役每月薪資提高到2萬6307元，國防部指出，已研擬以志願役各階本俸為基礎，並支給專業加給，調整1年義務役薪資方案，於今年1月18日陳報行政院審核，將協請行政院人事總處於4月底前核定，並辦理113年度預算匡列作業。

依據國防部報告提供的「一年役期義務役薪額調整所需增賦人維費概算表」 指出，2024年預判徵集入營服1年役期的役男約9100餘人，國軍人員維持費將增加新台幣20億元。隨著1年役期的人數逐年增加，人員維持費也將逐年增加，至2029年，將增加160億元。

針對射擊訓練，國防部指出，調整步槍實彈射訓模式，將原單一臥射姿勢，調整採立、跪、臥多重射擊姿勢，並增加變換射擊位置、更換彈匣、故障排除等實戰化訓項，並依不同部隊類型修訂射擊表次及增加射訓發數，以符戰場環境與作戰任務。

根據國防部報告提供的「112年強化射擊訓練分月執行規劃表」指出，今年2月至12月間，各部隊每月實施射擊訓練1次，約50餘發。每季實施夜間、戰鬥射擊1次，約60餘發。年度基地射擊訓練，約100餘發。（編輯：楊凱翔）1120305