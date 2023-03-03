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全民防衛動員準備法修法引議論 陳建仁：沒要學生上戰場
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全民防衛動員準備法修法引議論 陳建仁：沒要學生上戰場

2023/3/3 09:45（3/3 10:10 更新）
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全動法擬修法引發討論，行政院長陳建仁（前）3日受訪表示，檢討過程中外界有一些誤會，但絕對沒有要學生上戰場、做武器，也沒有新聞箝制問題。中央社記者謝佳璋攝 112年3月3日
全動法擬修法引發討論，行政院長陳建仁（前）3日受訪表示，檢討過程中外界有一些誤會，但絕對沒有要學生上戰場、做武器，也沒有新聞箝制問題。中央社記者謝佳璋攝 112年3月3日
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（中央社記者王揚宇台北3日電）全動法擬修法引發討論，行政院長陳建仁今天受訪表示，檢討過程中外界有一些誤會，但絕對沒有要學生上戰場、做武器，也沒有新聞箝制問題，目前在蒐集資料的過程，請國防部務審慎研議，參採各方意見，做最好的修法。

立法院今天邀請陳建仁等人列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，作上述表示。

國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，將更名為「全民防衛動員法」，引發外界討論。

陳建仁說，全動法是國防部因應國家安全，基於緊急命令發布時的方式來做檢討，而在檢討過程中外界有一些誤會，絕對沒有要學生上戰場、沒有要學生做武器，也沒有新聞箝制問題。

陳建仁表示，預告過程中是在蒐集各界意見，他要求國防部跟各部會對於各界的建議要好好蒐集分析並研議，也請國防部跟各界和社會多做溝通，讓大家了解動員法的重要性。

陳建仁說，目前在蒐集資料及各界意見的過程，請國防部務必要審慎研議，參採各方意見，做最好的修法。（編輯：趙蔚蘭）1120303

#全民防衛動員準備法
#陳建仁
#國防部
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