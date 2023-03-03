陳建仁：全動法修法預告將下架 意見整合後再提出

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（中央社記者林敬殷台北3日電）國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，引發外界爭議。行政院長陳建仁今天在立法院備詢時，揭示行政院3個態度，並強調，修法預告14天後，就會請國防部下架，等各界意見整合後才會提出。

立法院今天邀請陳建仁等人列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢，全動法仍成為朝野立委關注的焦點。

無黨籍立委黃國書問陳建仁，政府是基於什麼考量要修全動法。陳建仁表示，是用來因應國家有緊急狀況時候所需要的。本來的全民動員準備法是一個比較老的法案，因應新的形態變化，有需要來修全民動員法；主要兩個部分，一個是準備的部分，一個是實施的部分。

陳建仁說，國防部主要是先做預告，現在大家在討論的就是預告的部分，預告就是要來蒐集各方的意見，顯然在蒐集意見的當中，對於社會的溝通引起一些誤解，比如說青年上戰場、青年生產武器，還有管制輿論，其實這些都是不實的誤解，需要有再進一步溝通。

陳建仁指出，現在行政院有3個很重要的態度，請國防部跟相關部會，蒐集各方意見，強化部會應該做的工作，並做深入檢討；第2，國防部要跟社會多溝通，讓大家知道全動法修法的意義；第3，請國防部加強跟各部會之間做更多聯繫，把全民動員的想法做好，因應時勢改變，網路安全等，深入研究。

對於社會關切有關青年上戰場的部分，教育部長潘文忠在回應黃國書質詢時說，絕對不會動員學生參戰上戰場或提供武器，這是絕對沒有的。

潘文忠表示，根據民防法，教育部在民國91年，就已經訂定高級中等學校防護團的編組教育跟服勤的辦法，學校每一年都要提出學校防護團的訓練計畫還有人員編組，用於防災演練、萬安演習，包含逃生避難的訓練跟籌備，這些名冊過往都是留在學校備查。

潘文忠說，這次全動署有要建立一個資訊整合的系統，這個部分外界的疑慮，教育部也評估，今天正式行文給各縣市政府轉知轄內學校了解，學校防護團編組的任務等，這個名冊就繼續留在學校備查，停止填報相關資訊系統及資料上傳。

對於黃國書詢問法案預告是否要下架，陳建仁表示，預告14天之後就會請國防部下架。至於何時提出的問題，他說目前還要各界的意見整合後才會提出。（編輯：蘇志宗）1120303