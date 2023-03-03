全動法修法惹議 柯建銘籲在野黨攻擊抹黑適可而止

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（中央社記者王揚宇台北3日電）關於全民防衛動員準備法修法引議論，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，中間的誤解應解釋清楚，該法離成熟要送到立法院審查還有很長的距離，而國家安全是大家的，呼籲在野黨攻擊抹黑適可而止。

國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，將更名為「全民防衛動員法」，引發外界討論。行政院長陳建仁今天受訪提到，檢討過程中外界有一些誤會，但絕對沒有要學生上戰場、做武器，也沒有新聞箝制問題，目前在蒐集資料的過程，請國防部務審慎研議，參採各方意見，做最好的修法。

關於全動法修法，柯建銘今天在立法院接受媒體聯訪表示，這是國防部為了動員問題主動研擬，但研擬時沒有跟黨團溝通就直接上網，造成很多誤解，讓大家有點驚訝。

柯建銘說，雖然肯定國防部的主動負責態度，但造成的誤解應該解釋清楚，例如學生動員過去早就有了，並沒有超越過去，卻被講成娃娃兵這種攻擊性名詞；此外，柯建銘拿出101年度台北市政府學校青年服勤動員準備執行計畫，稱當時北市府就有學生動員計畫，包括如何編組等，這是過去就有的。

柯建銘指出，這個議題是國家安全問題，不希望在野黨無限上綱的污名及抹黑，況且法還在國防部草擬中，只是預告修法，連送到行政院的階段都還沒有到，離送到立法院還有一段很長的距離，而行政院會負責盤整清楚，到底是怎麼回事。

柯建銘說，在立法上，這沒有時間表的問題，而且國家是一體的、國家安全是大家的，呼籲在野黨攻擊抹黑適可而止，大家把事情釐清，不要使人心惶惶，用國家安全做抹黑攻擊的工具有點不道德。

媒體詢問柯建銘，國民黨立法院黨團總召曾銘宗稱全動法修法喊卡，是在放風向、未來不會停；柯建銘表示，曾銘宗要怎麼解讀，他都尊重，「我們有自己的做法」，不必在這見縫插針，而且法還沒有到成熟階段、距離還非常遙遠，當然沒有時間表。（編輯：翟思嘉）1120303