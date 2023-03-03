國防部：全民防衛動員準備法修正草案預告至3/6 全案無時間表

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）全動法修正草案預告後引發爭議，國防部今天表示，草案至6日預告期滿後將結束公告，之後將依政院指導，針對蒐集的意見，協調相關部會深入研討、獲取共識，「全案並無時間表」。

國防部說明，「全民防衛動員準備法」修正草案預告案，是全民防衛動員署邀集相關部會研討，完成修正草案後，依規定自112年2月21日至3月6日預告14天，彙整各方意見。

國防部指出，預告期滿後，將結束在各公告平台的草案預告作業；後續將依行政院指導，針對所蒐集的意見，協調相關部會深入研討、獲取共識，再依法制作業程序辦理，全案並無時間表。

行政院長陳建仁今天在立法院受訪時表示，全動法檢討過程中外界有一些誤會，但絕對沒有要學生上戰場、做武器，也沒有新聞箝制問題；目前在蒐集資料過程，正請國防部務審慎研議，參採各方意見，做最好的修法。

行政院代理發言人羅秉成今天透過媒體群組說，「全民防衛動員準備法」預告修法草案現正進行蒐集各界意見中，待預告期滿將進入後續檢討的法制工作階段，預告期滿後等同預告階段結束，沒有下架問題。（編輯：林克倫）1120303