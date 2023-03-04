批國民黨刻意誤導 蔡總統：不會讓孩子上戰場

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（中央社記者林克倫台北4日電）對於國民黨在地方掛「票投民進黨，孩子上戰場」布條，總統蔡英文昨天晚間表示，這完全不是事實，是國民黨刻意誤導人民；她強調，政府在做的是讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動。

蔡總統昨天晚上透過臉書發文指出，國民黨這幾天在地方上掛了很多布條，說「票投民進黨，孩子上戰場」。她必須說，這完全不是事實，政府不會讓孩子上戰場，這是國民黨刻意的誤導人民；政府在做的是讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動。

總統說，政府這幾年來做了很多國防改革，全世界的民主國家也越來越支持台灣。政府有決心要讓台灣提升自我防衛能力，讓台灣的朋友，對台灣更有信心，更支持台灣。

總統指出，更重要的是，民眾彼此之間要互相團結，國軍這幾年來在各方面不斷精進，戰力越來越堅強，也越來越受到民眾的支持。國軍全力守護台灣，全力守護人民，民眾也要對有國軍有信心。

蔡總統強調，「只要我們越堅定、越團結」，世界就會越支持台灣，台灣也就會越安全。（編輯：林克倫）1120304