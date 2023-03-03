全動法修正案引議 台灣基進籲不能拖、備戰不退縮

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）全動法擬修法引發討論，台灣基進今天呼籲「備戰不退縮，修法不能拖」，要求國防部強化溝通能力，積極向社會說明，並駁斥錯假訊息消弭雜音，讓法案討論回歸焦點。

國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，將更名為「全民防衛動員法」，引發外界討論。行政院副院長鄭文燦昨天表示，目前遇到一些新狀況，產生一些不必要誤解，草案會暫留國防部，再審慎研議。

台灣基進高雄市議員張博洋、台南市議員李宗霖等人今天在台灣基進中央黨部門口召開記者會，呼籲「備戰不退縮，修法不能拖」，要求國防部強化溝通能力，而不是面對爭議便退縮，積極向社會說明，並駁斥錯假訊息消弭雜音，讓法案討論回歸焦點。

張博洋表示，推動全動法的修正，理論上應該是要帶動台灣社會重視緊急狀態時的因應準備，必須要專注討論的是真的需要動員時，有哪些部分在法規上已落伍或者是尚嫌不足的部分。

張博洋說，一切重點被忽略不談，無中生有的「娃娃兵上戰場」及「箝制言論自由」等卻成為輿論重點，顯示造謠者本身就是衝著台灣的防衛動員能力提升而來。他呼籲國防部站穩立場，妥善準備修法說明回應漫天的假資訊。

李宗霖表示，台灣該做的事情是認真「備戰」，全動法可抑制戰時假訊息流竄是台灣的益生菌，批評全動法回到戒嚴則是以小人之心度君子之腹。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱會中指出，美國、日本兵推都是因應的準備動作，結果顯示台灣自身抵抗意識十分重要。台灣身為戰爭第一線，準備已落後太多，希望國防部面對抹黑，態度要強硬，關心台灣國家安全的民眾才會覺得有希望。（編輯：戴光育）1120303