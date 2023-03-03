政院：全動法修法預告期滿後 持續溝通完善法制作業

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（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院代理發言人羅秉成今天透過媒體群組說，全民防衛動員準備法預告修法草案現正進行蒐集各界意見中，待預告期滿將進入後續檢討的法制工作階段，預告期滿後等同預告階段結束，沒有下架問題。

羅秉成指出，國防部為保障國家安全本於職責提出修法草案確有必要，行政院已請國防部於結束預告後，就此期間所蒐集的各界意見詳加衡酌、審慎評估，並持續進行跨部會協調及做好社會溝通工作，完善修法的法制作業，期能與時俱進，符合現代全民國防及整體國家安全的新思維。

羅秉成說，近年來網路假訊息及惡意資訊操作猖獗，為確保民主體制正常運作，近年來各民主國家與國內朝野無不致力於防制假訊息的危害，而自烏俄戰爭以來，世人更充分瞭解資訊戰及認知作戰所造成的負面效應重大，加以台灣遭境外敵對勢力的資安與假訊息攻擊層出不窮，對國家安全影響日益嚴重。

他表示，因此前行政院長蘇貞昌去年12月7日召開行政院動員會報時，曾促請數位部、國家通訊傳播委員會、法務部及經濟部等相關部會，儘速研商提出解決方案以保國家安全，相關新聞稿皆已明白揭露於行政院網站，卻有人刻意將動員會報與國防部這次提出全動法修法混為一談。

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羅秉成說，部分說法甚至將此攸關國家安全的修法貶為爛攤子，實無必要，令人遺憾，至盼各界就此嚴肅議題本於事實理性溝通，勿再恣意揣測、不當聯結造成社會不必要的紛擾。

行政院長陳建仁今天在立法院受訪時表示，全動法檢討過程中外界有一些誤會，但絕對沒有要學生上戰場、做武器，也沒有新聞箝制問題，目前在蒐集資料的過程，正請國防部務審慎研議，參採各方意見，做最好的修法。（編輯：蘇志宗）1120303